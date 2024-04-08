Akşener’in rakipleri çoğalıyor
Yerel seçimlerden başarısız çıkan İYİ Parti, 27 Nisan’da seçimli olağanüstü kongreye gidiyor.
İYİ Parti
Grup Başkanı Koray Aydın
ve genel başkan yardımcısı
Cihan Paçacı’nın Akşener’e
“İstifa et, değişim gerekiyor”
dediği kulislerde konuşuluyor.
Genel başkan Meral
Akşener, kongrede aday olup
olmayacağına ilişkin açıklama
yapmazken Akşener’in
rakipleri de artıyor.
İlk olarak kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz, Akşener’in karşında aday olduğunu açıklamıştı. İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da kurultayda aday olacağını işaret etti. Akalın’ın, yaptığı açıklamada, “İYİ Parti istikbalini şahısların akıbetine bağlamış bir lider partisi değil” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Öğrenilen bilgiye göre Akalın, bugün adaylığını kamuoyuyla paylaşacak.
"EN AZ 5 ADAY"
Parti, “Akşener gitsin”
diyenler ve “Giderse parti
biter” olmak üzere ikiye
ayrılırken başka isimlerin de
aday olmayı düşündüğü iddia
ediliyor. Parti kulislerinde
en az 5 kişinin Akşener’e
rakip olacağı konuşuluyor.
Akşener’in de yeniden
aday olmaktan yana tavır
gösterdiğini kaydeden bazı
parti kaynakları; Koray
Aydın, Musavat Dervişoğlu ve
Bilge Yılmaz’ın aday olmayı
düşündüğünü öne sürüyor.
Adaylar arasında zayıf da
olsa parti sözcüsü Kürşad
Zorlu’nun da adı geçiyor. Bu
isimlerin Akşener’in aday
olup olmayacağını beklediği
ve ona göre hamle yapacağı da
iddialar arasında.
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