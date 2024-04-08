Akşener’in rakipleri çoğalıyor

Yerel seçimlerden başarısız çıkan İYİ Parti, 27 Nisan’da seçimli olağanüstü kongreye gidiyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00
Akşener’in rakipleri çoğalıyor
Abone Ol google-news

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve genel başkan yardımcısı Cihan Paçacı’nın Akşener’e “İstifa et, değişim gerekiyor” dediği kulislerde konuşuluyor. Genel başkan Meral Akşener, kongrede aday olup olmayacağına ilişkin açıklama yapmazken Akşener’in rakipleri de artıyor.

İlk olarak kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz, Akşener’in karşında aday olduğunu açıklamıştı. İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da kurultayda aday olacağını işaret etti. Akalın’ın, yaptığı açıklamada, “İYİ Parti istikbalini şahısların akıbetine bağlamış bir lider partisi değil” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Öğrenilen bilgiye göre Akalın, bugün adaylığını kamuoyuyla paylaşacak.

"EN AZ 5 ADAY"

Parti, “Akşener gitsin” diyenler ve “Giderse parti biter” olmak üzere ikiye ayrılırken başka isimlerin de aday olmayı düşündüğü iddia ediliyor. Parti kulislerinde en az 5 kişinin Akşener’e rakip olacağı konuşuluyor. Akşener’in de yeniden aday olmaktan yana tavır gösterdiğini kaydeden bazı parti kaynakları; Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu ve Bilge Yılmaz’ın aday olmayı düşündüğünü öne sürüyor. Adaylar arasında zayıf da olsa parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun da adı geçiyor. Bu isimlerin Akşener’in aday olup olmayacağını beklediği ve ona göre hamle yapacağı da iddialar arasında. 


Meral Akşener haberleri İyi Parti haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP aleyhine çalışıyor' iddialarına yanıt: Akıl dışı bir şey

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP aleyhine çalışıyor' iddialarına yanıt: Akıl dışı bir şey
Fenerbahçe’den çekilme kararının ardından ilk açıklama: ‘Dik durmaya devam edeceğiz’

Fenerbahçe’den çekilme kararının ardından ilk açıklama: ‘Dik durmaya devam edeceğiz’
İsrail ile tohum ticareti yapan firma MHP’li milletvekiline ait çıktı

İsrail ile tohum ticareti yapan firma MHP’li milletvekiline ait çıktı
Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’

Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’
Dikkat çeken yerel seçim değerlendirmesi: Seçimi CHP mi kazandı, AKP mi kaybetti?

Dikkat çeken yerel seçim değerlendirmesi: Seçimi CHP mi kazandı, AKP mi kaybetti?
Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!

Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!
İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi

İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi
Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!

Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!