Aksoy Araştırma son seçim anketini yayımladı: 'Cumhur' iki haftada eridi
Aksoy Araştırma tarafından gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları yayımlandı. AKP'nin iki haftada kaybettiği oy oranı dikkat çekti
Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy, anketi yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla 1067 kişi ile gerçekleştirildiğini ifade etti.
Ankete katılan seçmenlere, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu.
Ankette kararsızlar çıkarıldıktan sonra sonuçlar şöyle:
- AKP yüzde 29.4,
- CHP yüzde 28.9,
- İYİ Parti yüzde 13.7,
- HDP yüzde 10.2,
- MHP yüzde 8.0,
- Diğer partiler yüzde 5.4,
- DEVA yüzde, 2.6,
- Saadet Partisi, 1.3 ve
- Gelecek Partisi yüzde 0.6
Öte yandan seçmenlere "AK Parti iktidarının 2002 yılından bu yana değerlendirecek olursanız bu süre içerisinde sizin ekonomik durumunu ne yönde değişti" sorusu da yöneltildi.
Türkiye genelince 'çok fakirleştim' diyenlerin oranı yüzde 33,5 iken 'aynı kaldım' diyenlerin oranı ise 25.5 oldu.
AKP'NİN DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞÜ
Aksoy Araştırma Şirketi'nin 30 Mayıs tarihinden yaptığı anket ile dün paylaşılan anket karşılaştırıldığında AKP'nin oy kaybı dikkat çekiyor.
30 Mayıs'ta yapılan "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye verirsiniz?" anketinin sonuçları şöyle:
- AKP: yüzde 30,1
- CHP: yüzde 28,8
- İYİ Parti: yüzde 13,2
- HDP: yüzde 9,7
- MHP: yüzde 8,3
- DEVA Partisi: yüzde 2,2
- Saadet Partisi: yüzde 1,4
- Gelecek Partisi: yüzde 0,7
- Diğer Partiler: yüzde 5,6
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