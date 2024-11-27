Alaattin Çakıcı, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'la görüştü!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:53

Güncelleme: 27.11.2024 - 18:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "benim dava arkadaşımdır" dediği suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Hrant Dink cinayetinin tetikçisi olan ve geçen yıl tahliye edilen Ogün Samast'la bir araya geldi.

Trabzon’da, Rize yolu üzerindeki bir otelde bir araya gelen Çakıcı ile Samast’ın daha sonra birlikte Rize’ye gittiği öğrenildi. Görüşme öncesinde Samast’ın Çakıcı’nın elini öptüğü ve “amca” diyerek hitap ettiği ifade edildi.

T24'ün haberine göre, Çakıcı’nın beraberinde adamları olduğu halde Gürcistan’a geçmek amacıyla Sarp Sınır Kapısı’na geldiği belirtildi.

'YASAKLI' İSİMLER SINIRDAN DÖNDÜRDÜ

Ancak, Çakıcı’nın konvoyunda yer alan bazı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle Çakıcı’nın Gürcistan’a girmeyip geri döndüğü kaydedildi.

Çakıcı ile Samast'ın aynı masada olduğu anın fotoğrafını, Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen MHP'li Üzeyir Çakmaktaş (Fotoğrafta, Ogün Samast'ın solunda) sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden "Rize'den selamlar..." notuyla paylaştı.