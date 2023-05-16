Alaattin Çakıcı'dan ikinci turda Erdoğan için çağrı: 'Şok yaşatalım'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 16:57

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:13

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği Alaattin Çakıcı, ikinci tur öncesi Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan için destek çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır ülkemiz dünya ile iletişim halindedir devlet ve milletimizin bir 5 yıl daha devlet başkanımız olan sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı vardır. Yarım işleri tamamlanması elzemdir. Batı ve okyanus ötesi sayın devlet başkanımızı iktidardan indirmek için yurt içi ve yurt dışında hain odakları desteklemektedir. Buradan beni seven Kürt, Türk, Boşnak, Arnavut, Laz, Gürcü, Türkmen, Alevi, Sünni, Arap, Çerkez, Abaza, Çeçen ve cezaevinden çıktığım günden beri tanıdığım tanımadığım Türkiye'nin her yerinde resimler çektiren genç kardeşlerimize ve tüm sevenlerime tüm mahkûm yakınlarına 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesini kalbi olarak sizlerden isteğimdir"

Suç örgütü lideri Çakıcı, çağrısını "Milletimizin Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha ihtiyacı vardır. 28 Mayıs'ta Türk milleti üzerinde baypas yapmak isteyen yurt içinde ve yurtdışındaki şer odaklarına milletçe şok yaşatalım" diyerek tamamladı.