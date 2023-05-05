Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ı unutan Bahçeli: 'Çetelere, suç örgütlerine tavizimiz katiyen olmayacaktır'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 23:22

Güncelleme: 05.05.2023 - 23:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta konuşurken "Bizim; çetelere, suç örgütlerine tavizimiz katiyen olmayacaktır” dedi.

Bahçeli, şunları söyledi:

Türk milleti, biçilen kefeni yırtıp atacak dirayet ve kararlılıktadır. Türkiye’yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü de yetmeyecektir. 2023 ve takip eden yıllar, Türkiye’nin dev gibi ayağa kalkışına sahne olacaktır. Bunu sağlayacak irade, Cumhur İttifakı’dır. Cumhur İttifakı, Karabağ’daki zaferdir. Cumhur İttifakı, sınır ötesinde terörün başını ezen mücadeledir. Cumhur İttifakı, Ege ve Doğu Akdeniz’de silah çeken ahlaksızlara milli duruş gösteren onurdur. Cumhur İttifakı, Türkiye’ye sahip çıkan, Türk milletine hizmetkârlıkta sınır tanımayan inanmışlıktır. Cumhur İttifakı; vatandır, mukaddesattın zırhı, mukadderatın kilididir. Bizim, zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Bizim, inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur. Bizim, etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüz yoktur. Bizim; çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kokuşmuş sanatçılara, kiralık kalemlere, kursağından geçen bir lokmayı bu ülkeye borçlu olup da ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz katiyen olmayacaktır."

ÇAKICI VE YILMAZ'I UNUTTU

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı ve "kahraman" ilan ettiği suç örgütü liderliğinden Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz 2021 yılında, Bahçeli'nin girişimleriyle çıkarılan infaz indirimi sonrasında tahliye edildi.