Alaattin Köseler tahliye edildi! Özgür Çelik'ten çarpıcı mesaj: 'Bir kez daha altını çiziyorum...'

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik operasyonlar sonucu tutuklanan başkanlardan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 12 tutuklu isim, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan duruşmanın üçüncü gününde tahliye edildi.

Tahliye kararını değerlendiren Özgür Çelik X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"İDDİANAMELER BİR AN ÖNCE HAZIRLANMALI"

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aylardır, haksız ve hukuksuz şekilde cezaevinde tutulan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler biraz önce serbest kaldı. Bu vesileyle bir kez daha, altını çiziyorum: Yargılamaların tamamı tutuksuz yapılmalıdır. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımız görevlerinin başına dönmelidir. İddianameler bir an önce hazırlanmalıdır. Hukuki süreçler siyaseti dizayn aracı olmaktan çıkarılmalıdır."