Alaattin Köseler tekrar tutuklandı... Avukatından yeni açıklama: 'Süreci takip ediyoruz'

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve 187 gün sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden dün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, bir gün sonra yeniden tutuklandı.

Köseler’in avukatı Çiğdem Kezer, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı.

"ADALET MEKANİZMASINA GÜVENEREK BU SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Kezer, şunları kaydetti:

"Müvekkilimiz Alaattin Köseler hakkında Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararına karşı savcılık makamının yaptığı itiraz, Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve yeniden tutuklama kararı verilmiştir. Tahliyesinden 24 saat geçmeden verilen bu karar bizleri ve tüm Beykoz halkını derinden yaralamıştır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında ve onun adalet mekanizmasına güvenerek bu süreci takip ediyoruz.

Hukukun üstünlüğüne, devletimizin bağımsız yargısına ve milletimizin değerlerine olan inancımız tamdır. Müvekkilimizin haklarını savunurken, aynı zamanda devletimizin koyduğu kurallara ve adaletin işleyişine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Nihai kararda adaletin tam manasıyla tecelli edeceğine güvenimiz sonsuzdur."