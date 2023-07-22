ALF Araştırma "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kim aday olmalı" anketini paylaştı

Yayınlanma: 22.07.2023 - 16:56

Güncelleme: 22.07.2023 - 17:12

Yerel seçimler yaklaşırken araştırma şirketleri çalışmalarına hız verdi. ALF Araştırma son yapılan yerel yönetimler anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında 17-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2750 kişiye "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizin adayınız kimdir?" diye soruldu.

Verilen yanıtlar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öne çıktığı görülürken, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oy oranlarının yüksek olması dikkat çekti.

İşte ALF Araştırma'nın sonuçlarını paylaştığı o anket:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 31,7 oranında oy alarak anketin öne çıkan ismi oldu.

CHP Elazığ milletvekili Mustafa Sarıgül, yüzde 20,7 oy alarak İmamoğlu'ndan sonra en çok tercih edilen isim oldu.

İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yüzde 15,5 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tercih edilen üçüncü isim oldu.

Yapılan ankette AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise yüzde 9,6 oy aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş yüzde 5,2 oy aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yüzde 3,5 oy aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum yüzde 2,8 oy aldı.

İYİ Parti Genelbaşkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ise yüzde 2,2 oy aldı.

Açıklanan ankette bu isimlerden hiçbirini tercih etmeyenlerin oranı ise yüzde 8,8 oldu.