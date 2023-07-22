Son dakika... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!
Son dakika... CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, sızdırılan toplantının ardından ilk kez bir araya geliyor.
'Değişim' talepleri ve sızdırılan zoom toplantısının yankılarının sürdüğü CHP'de belediye başkanları toplandı.
CHP Belediye Başkanları Toplantısı CHP Genel Merkezi’nde başladı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Toplantıda, yerel seçim öncesi hazırlıklar ele alınacak.
SIZDIRILAN TOPLANTI SONRASI İLK KEZ...
Öte yandan kamuoyunun gündemine gelen sızdırılan toplantı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bugün "yüz yüze" geldi.
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