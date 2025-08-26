ALF Araştırma'dan Erdoğan'ı üzecek seçim anketi: Hem İmamoğlu hem Yavaş fark attı!

ALF Araştırma, 11-14 Ağustos tarihleri 2 bin 3 katılımcıyla yapılan genel seçim ve cumhurbaşkanlığı anketlerini kamuoyu ile paylaştı.

Katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” ve “Pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” soruları yöneltildi.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Genel seçim anketinde CHP'nin yüzde 32,6 ile birinci parti olduğu görülürken; AKP yüzde 32,3 ile ikinci parti oldu.

DEM Parti yüzde 9,4 oy desteğine ulaşırken; bu oran MHP için yüzde 8,5 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Zafer Partisi: Yüzde 4,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,8

İYİ Parti: Yüzde 3,6

Anahtar Parti: Yüzde 1,4

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,9

HEM İMAMOĞLU HEM DE YAVAŞ ÖNDE

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel karşısında sadece tek bir isme karşı önde olduğu görüldü.

Ankete göre; Erdoğan, İmamoğlu karşısında 4,8 puan gerideyken, Yavaş karşısında ise 4,3 puan geride.

Erdoğan, Özel'in ise 5,3 puan önünde seyrediyor.