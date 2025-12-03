Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ali Babacan: Asgari ücrette artış en az yüzde 50 olmalı

Ali Babacan: Asgari ücrette artış en az yüzde 50 olmalı

3.12.2025 14:50:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ali Babacan: Asgari ücrette artış en az yüzde 50 olmalı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücretlilerin geçen yıldan yüzde 15 zam alacağı olduğunu belirterek "Asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım" dedi.

 

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarına ilişkin konuşurken partisinin beklediği zam oranını açıkladı. 

"ASGARİ ÜCRETLİNİN GEÇEN YILDAN ALACAĞI VAR"

Babacan "2025 yılının başında asgari ücret ilk defa gerçekleşen yani insanların yaşadığı enflasyon oranında değil, beklenen enflasyon oranına göre belirlendi. 'Beklenen enflasyon oranı' dediğimiz iktidarın ortaya koyduğu bir tahmin. İşçimizin, enflasyondan doğan hakkı yüzde 45 civarındayken, bu sene sadece yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlimizin geçen yıldan yüzde 15'lik bir alacağı var. Az önce açıklanan kasım ayı enflasyonundan sonra artık kesinleşti bu yılki enflasyon da yüzde 30 civarında olacak. 15 artı 30 eşittir 45. Pazartesi günü ekonomik büyüme açıklandı. Büyümeden dolayı da asgari ücretlimizin refah payı alacağı var, yüzde 5 de en azından oradan gelmesi lazım. Hesap böylelikle yüzde 50 ediyor. Bunun haricinde yapılan her hesap, kul hakkı doğurur. Yani asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım" diye konuştu.

İlgili Konular: #asgari ücret #ali babacan

İlgili Haberler

Aylardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ile ilgili hiçbir adım atmayan hükümet son dakikada yeni teklif sundu, işçi tavrını açıkladı: ‘Önce metni görelim’
Aylardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ile ilgili hiçbir adım atmayan hükümet son dakikada yeni teklif sundu, işçi tavrını açıkladı: ‘Önce metni görelim’ Milyonlarca emekçi yeni asgari ücretin belirlenmesini beklerken hükümet komisyonun yapısıyla ilgili yeni bir teklifte bulundu. Aylardır bu konuda hiçbir adım atmayan hükümet, şimdi, komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşmasını teklif etti. Türk-İş ise önce “kararname, resmi yazıyı görelim” dedi.
Yeni asgari ücret için masadaki rakamlar neler? Komisyon bu hafta toplanıyor!
Yeni asgari ücret için masadaki rakamlar neler? Komisyon bu hafta toplanıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapacağı ilk toplantı, milyonların gelirini belirleyecek kritik süreci başlatıyor. Emekli düzenlemeleri ve asgari ücret pazarlıkları aynı gündemde birleşiyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki rakamlar neler? İşte tüm ayrıntılar...
Asgari ücret zammı öncesi 'düşük enflasyon' döngüsü! Bakan Şimşek bakın hangi tarihi işaret etti
Asgari ücret zammı öncesi 'düşük enflasyon' döngüsü! Bakan Şimşek bakın hangi tarihi işaret etti TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşüş eğilimine ve normalleşmeye işaret eden değerlendirmelerde bulundu. Şimşek’in açıklamaları gündemdeki yerini korurken, geçmiş yıllarda olduğu gibi asgari ücret zammı belirlenme sürecine denk gelen dönemlerde enflasyonun dikkat çekici şekilde düşük seyretmesi tartışmaları beraberinde getirdi.