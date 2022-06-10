Ali Babacan, Aydın'da protesto edildi: 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'

10 Haziran 2022 Cuma, 17:53

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın Kuşadası'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiği sırada bir yurttaş tarafından protesto edildi. Ülkedeki ekonomik durum ve iktidar politikaları üzerinden Babacan'ı eleştiren yurttaş, "Türkiye’nin şu haline, doların geldiği duruma yazık. Bütün her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz. Size hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Medyascope'tan Aytuğ Özçolak'ın haberine göre; Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kuşadası ilçe binasının açılışını yapmadan önce esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarda iktidar olmak için yola çıktıklarını söyleyen Babacan’ın gündemi akaryakıt zamları ve döviz krizi oldu.

"HER ŞEYİMİZİ SATTINIZ, SİZ DE BUNLARA GÖZ YUMDUNUZ"

Bu sırada bir yurttaş Babacan’a tepki gösterdi. AKP'nin şu an ve geçtiğimiz yıllarda uyguladığı politikalar üzerinden Babacan'ı eleştiren yurttaş, "Size hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu. Yurttaş, Babacan'ın “Konuşup gidiyorsunuz ama” ifadeleri üzerine ise şu tepkiyi verdi:

Ne yapayım? Ben sizi o kadar çok dinledim ki, 20 yıl boyunca sizi dinledim. Hiçbir şey yok maalesef. Yazıktır, Türkiye’nin şu haline, doların geldiği duruma yazık. Bütün her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz. Ben Ankaralıyım ama sizden utandım.

Tepki gösteren yurttaş, Babacan’ın yanından "Provokasyon yapıyorsunuz" denilerek uzaklaştırıldı.