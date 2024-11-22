Ali Babacan: Bakü’ye Erdoğan ile birlikte 1860 kişi gitmiş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bakü’de yapılan BM İklim Değişikliği COP29 Zirvesi’ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tam 1860 kişinin katıldığını söyleyerek

Ali Babacan: Bakü’ye Erdoğan ile birlikte 1860 kişi gitmiş
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:36

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de katıldığı programda, Bakü’de yapılan BM İklim Değişikliği COP29 Zirvesi’ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tam 1860 kişinin katıldığını söyledi..

Babacan, "İsraf sadece kamuda değil dikkat edin. Fırsatı bulan 'Görmemişim ben de gideyim, ben de gideyim' inanılır gibi değil!" ifadelerini kullandı. 

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

“Azerbaycan'da COP toplantısı oldu. Bu çevre ile ilgili toplantı yılda bir defa birleşmiş milletlerin partiler konferansı dediği bir toplantı bu. Kaç kişi katılmış? 1860 kişi! Bizim milletvekilimiz Evrim Hanım gitti. Çevre Komisyonu'nda, 'Ya bakın masrafımı kendi vereceğim' demiş ya. 'Komisyon üyeleri beraber gideyim.' 'Yok gelemezsin, bize katılamazsın.' Bir gittim diyor, 'Sadece komisyon üyeleri değil bir de bakanlığın özel davet ettiği milletvekilleri de orada' diyor. Bir sürü sivil toplumlar şuradan buradan falan filan insanlar. Ya dedim '1860 kişiyiz içerisinde herhalde kendi masrafını kendi karşılayarak giden bir tek sen varsın herhalde' dedim. İsraf sadece kamuda değil dikkat edin. Fırsatı bulan. 'Görmemişim ben de gideyim ben de gideyim' inanılır gibi değil.”


Etiketler: #Deva Partisi #Recep Tayyip Erdoğan

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