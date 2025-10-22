Ali Babacan: Biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu.

Babacan şunları söyledi:

"Kış geliyor. Isınmak için para gerek değil mi? Elektrik, doğal gaz, gıda fiyatları hızla yükseliyor ama maaşlar bu artışa yetişemiyor. İktidarın ekonomi uygulamalarının tamamı, dar ve sabit gelirliyi ezme, dar ve sabit gelirlinin sırtından servet transferi yapma üzerine kurulmuştur. Kitleleri topyekûn zenginleştirmedikten sonra, sadece bir avuç insana yaradıktan sonraben o ekonomiyi ne yapayım Allah aşkına? İktidardakiler, samimi olun. Elinizi vicdanınıza koyun ve asgari ücrete öyle karar verin. Gerçeklerle yüzleşin artık. Hukuk ve yargıyı siyasetin aracı haline getirdiniz. Vatandaşın güven duygusunu bitirdiniz. Kur Korumalı Mevduat diye bir garabet ürettiniz. Karşılıksız para bastınız. Enflasyonu patlattınız. Bütçeden en büyük payı faize ayırdınız. Üretimi göz ardı ettiniz. Çözüm, samimiyetten ve gerçeği kabul etmekten geçiyor. Sakladığınız, örtbas ettiğiniz ve geçiştirdiğiniz her hata, vatandaşa daha ağır bir fatura olarak geri dönüyor. Ekonomi, rakam oyunu değil; insan onuru meselesidir. Fakir fukaranın, memurun, emeklinin, esnafın, çiftçinin yaşamını gözetmeden sadece birkaç zengini daha da zengin etmek için uygulanan ekonomi politikasının adı, zulümdür. Türkiye’nin ekonomik temelleri, şeffaflık, adalet ve gerçekçi politikalarla atılmalıdır.

"2026 BÜTÇESİNDE TOPLAYACAKLARI HER 100 LİRA VERGİNİN 21 LİRASI FAİZE HARCANACAK"

Yeni ekonomi yönetimi göreve başlayalı tam 2,5 yıl oldu. Tasarruf adına ne yaptılar? Hafızanızı şöyle bir zorlayın. Ne yaptılar? Koskoca bir hiç. 2026 bütçesinde toplayacakları her 100 lira verginin 21 lirası faize harcanacak. Son 10 yılın en büyük oranı bu. Yani, yeni salacakları vergilerin asıl amacı, artan faiz yükünü karşılamak. Milyonlardan toplayıp bir avuca aktarmak. Yazık, çok yazık. Bir bakkalın yanında 2 ay çıraklık yapmayanlar, bu ülkenin ekonomisini yönetmeye soyunduysa, beceremezler, başaramazlar.

"NE YAPTIKLARINI BİLMİYORLAR"

Torba yasadaki bir başka hata; BES'in canına okuyacaklar açıkça söyleyeyim. 16 milyon insanın ümidine, emeklilik birikime kastediyorlar. umuduna kastediyorlar. Tek imza ile sıfırlama yetkisi alıyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Torba yasa, IMF'den beter. IMF programlarına bile bu kadar zalim vergi düzenlemeleri olmaz. Bunların ki IMF'siz IMF programından da beter bir uygulama. Böyle bir şey yok. Hiç merak etmeyin, bu ülkeyi IMF programlarından, IMF borcundan biz kurtardık. IMF’ye krediyi biz açtık. Ülkemizi bu zalim uygulamalardan kurtaracak olanlar da yine bizler olacağız.

"MESELE ÜLKEYİ YÖNETMEKSE, BU KONUDA TEVAZU GÖSTERMEYECEĞİZ"

Bu günlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım. Biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz. Sadece ekonomide değil, hükümetin sorumluluk alanının tümünde en detaylı hazırlığı yapan bizleriz. Her sorunun çözümü bizde var. Her alanda dürüst ve ehil kadrolar bizde var. Mesele ülkeyi yönetmekse, bu konuda tevazu göstermeyeceğiz. Her türlü iddiaya varım, bu ülkeyi yönetmeye iktidar partisinden de, ana muhalefet partisinden de daha hazırız. İtirazı olan varsa, hodri meydan.

"HUKUK OLMADAN, ADALET OLMADAN BU ÜLKE HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMEZ"

Geçelim kameraların karşısına, canlı yayında 5 saat boyunca eğitim konuşalım, istihdam konuşalım. Siz de anlatın, biz de anlatalım. Kim daha hazır, millet karar versin. Var mısınız? 5 saat dijital dönüşüm ve teknoloji konuşalım. Kim daha hazır görelim. Var mısınız? 5 saat yargı reformu konuşalım, 5 saat tarım, 5 saat sağlık. Kim daha hazır görelim. Var mısınız? Üstelik çok iyi biliyoruz ki, hukuk olmadan, adalet olmadan bu ülke hiçbir sorununu çözemez. Şeffaflık olmadan, fırsat eşitliği olmadan bu ülke topyekün zenginleşemez. İktidara öbeklenmiş menfaat şebekesi dağıtılmadan bu ülkede gelir ve servet adaleti sağlanamaz. Bunu anlamayanlarla da bizim anlaşmamız mümkün olmaz. Sağlam adımlara yürümeye devam arkadaşlar. Doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız."