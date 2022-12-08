Ali Babacan: Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, “6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz, var gücümüzle adalet arayan H.K.G.’nin yanındayız” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
"ÇOCUK İSTİSMARI BU TOPRAKLARDAN SİLİNENE KADAR DA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:
- 6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz, var gücümüzle adalet arayan H.K.G.’nin yanındayız. Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.
6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür.— Ali Babacan (@alibabacan) December 7, 2022
Biz var gücümüzle adalet arayan H.K.G.’nin yanındayız.#Çocukistismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.
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