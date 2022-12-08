Ali Babacan: Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, “6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz, var gücümüzle adalet arayan H.K.G.’nin yanındayız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 00:50
Ali Babacan: Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"ÇOCUK İSTİSMARI BU TOPRAKLARDAN SİLİNENE KADAR DA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

  • 6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz, var gücümüzle adalet arayan H.K.G.’nin yanındayız. Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.

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