Ali Babacan: Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür.



Biz var gücümüzle adalet arayan H.K.G.’nin yanındayız.#Çocukistismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.