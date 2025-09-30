Ali Babacan'dan Erdoğan'a: 'sanal bahis' çağrısı: 'Sizin verdiğiniz izinlerle oynatılıyor...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 09:05:00
Haber Merkezi
Sanal bahis sorununa karşı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Bu lisansları iptal edin. Tek imzayla bugün, şu anda yapabilirsiniz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanal bahis ve sanal kumar sorununa karşı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı önlem almaya çağırdı.

"TEK İMZAYLA BUGÜN, ŞU ANDA YAPABİLİRSİNİZ"

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan; Kapsamlı eylem planlarından bahsedip milleti oyalamayı bırakın. Bu ülkede sanal bahis ve sanal kumar bizzat sizin verdiğiniz izinlerle yasal zeminde oynatılıyor. Bu lisansları iptal edin. Tek imzayla bugün, şu anda yapabilirsiniz. Çekin fişi, bitirin işi" ifadesini kullandı.

