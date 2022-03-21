Ali Babacan devam ediyor: FETÖ’nün bulandırdığı suda temizlenemezler
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balyoz ve Ergenekon kumpaslarıyla ilgili tartışma yaratan açıklamalarına devam etti.
Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla ilgili olarak "FETÖ'cüler uğraştığına göre 'bunlar suçsuz insanlardır' denmesine karşıyız" çıkışı yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aynı söylemini sürdürmeye devam etti.
Partisinin İzmir İl Kongresi'nde konuşan Babacan, "Ekonomik kriz veya faili meçhul cinayetler dönemi denilince ilk akla gelen bazı isimlerden medet umar hale düşmüşler. Enerjinize yazık yahu. Bu millet, 90’lı yılların karanlığında, ülkenin doğusunda kol gezen beyaz Torosları, ülkenin batısında katledilen aydınları ve gazetecileri, Manisa’da gençler için kurulan işkencehaneleri unutmayacak. Devletin resmi belgelerinde dahi kayda geçen Gladyo ve benzeri çetelerden hesabı, bağımsız ve tarafsız yargı soracak" derken "Bu noktada, bağımsız ve tarafsız yargının altını özellikle çiziyorum. Hukuka aykırı işler yapanlar, demokrasimize kasteden, hukuk sistemimizi felç eden FETÖ’nün bulandırdığı suda temizlenemezler" ifadelerini kullandı.
NE DEMİŞTİ?
Ali Babacan geçen hafta Ankara Sincan'da katıldığı "Gençlik Buluşması" adlı etkinlikte bir gencin Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına ilişkin sorusu üzerine "Türkiye'de maalesef yakın tarihimizde, ordumuz içerisinde bu tür eğilimler, 'Siyaset bazen ülkeyi yoldan çıkarır, biz buradayız, ordu olarak el koyarız, şekle sokarız' diyen bir zihniyet olmuştur. Bu tür hazırlıklar içinde olanlarla ilgili devlet mücadele etmelidir. Dolayısıyla tüm bu süreçlerin Ergenekon, Balyoz, adı ne olursa olsun bunların bağımsız ve tarafsız yargı süreçlerinden geçtikten sonra ancak şöyledir ya da böyledir diyebiliriz. Böyle silmece FETÖ'nün etkisi altındaki yargının uğraştığı Ergenekon, Balyoz sürecine de biz karşıyız. Ama sırf 'FETÖ'cüler uğraştığına göre bunların hepsi ak pak suçsuz insanlardır' da demeye de karşıyız. İkisinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı eliyle incelenmedikçe bu süreçlerin hiçbirisine doğru ya da yanlış demenin biz doğru olmadığını düşünüyoruz" demişti.
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