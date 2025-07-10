Ali Babacan Erdoğan'ın 'TRT' çıkışını yorumladı: 'Uzun yıllar beraber çalıştığımız için...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin "İmamoğlu davası TRT'de yayımlansın" çağrısına yeşil ışık yakmasının ardından tartışmalar sürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli'nin bu çıkışı hakkında, "Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İŞİNE GELMEYEBİLİR"

Karar TV'de konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise davaların TRT'de yayımlanmasının Erdoğan'ın 'işine gelmeyeceğini' iddia etti.

Babacan şöyle konuştu:

"Milletin vicdanından korkmamak lazım. Kim haklı kim haksız ortaya çıksın. Biz şeffaflığı her zaman destekleriz. Ama Cumhurbaşkanı bunu ister mi ben çok emin değilim doğrusu. Yani bir görelim bakalım, uzun yıllar beraber çalıştığımız için, şöyle bir muhasebe yaptıktan sonra artısını eksisini, çok işine gelmeyebilir.”

"ERKEN SEÇİME GÖTÜRMEZ"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuşan Babacan, şunları kaydetti:

"Erdoğan kaybedeceğini bile bile, kaybedeceğini bildiği bir tarihte erken seçime götürmez. Yani bakar, seçimi erkene çeksem, 3 ay sonra seçim yapsam kazanır mıyım, kaybeder miyim, kaybetme riski varsa yapmaz. Niye elindeki vücudu riske atsın?"