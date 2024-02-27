Ali Babacan: ‘Hukuk yoksa ekonomi yok’
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, tüm dünyada otoriter popülizmin arttığı bir dönemden geçildiğini, bunun yansımalarının bazı AB üyesi ülkelerde iktidar veya oyu artan partiler olarak gündeme geldiğini anlattı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,
Ankara’daki yayın kuruluşlarının
temsilcileriyle bir araya geldi.
Hükümetin ilk önce TÜİK ve Merkez Bankası’nın saydamlığı konusunda önlem alması gerektiğini belirten Babacan, “Herkes TÜİK’in gerçek enflasyonu açıklamadığını biliyor. Merkez Bankası şeffaf değil. Bizim tahminlerimiz 400 milyar dolar satıldığı yönünde. Hukuka güvenin sağlanamadığı yerde ekonomi düzelmez” dedi.
Kur korumalı hesaplar
nedeniyle büyük miktarda para
basıldığının belli olduğunu
söyleyen Babacan, “Bu kadar
para basarsanız, enflasyon nasıl
düşecek? Seçimlerden sonra
zorluk hepimizi bekliyor” diye
konuştu.
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