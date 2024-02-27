Ali Babacan: ‘Hukuk yoksa ekonomi yok’

Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2024 - 04:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’daki yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



Hükümetin ilk önce TÜİK ve Merkez Bankası’nın saydamlığı konusunda önlem alması gerektiğini belirten Babacan, “Herkes TÜİK’in gerçek enflasyonu açıklamadığını biliyor. Merkez Bankası şeffaf değil. Bizim tahminlerimiz 400 milyar dolar satıldığı yönünde. Hukuka güvenin sağlanamadığı yerde ekonomi düzelmez” dedi.

Kur korumalı hesaplar nedeniyle büyük miktarda para basıldığının belli olduğunu söyleyen Babacan, “Bu kadar para basarsanız, enflasyon nasıl düşecek? Seçimlerden sonra zorluk hepimizi bekliyor” diye konuştu.

