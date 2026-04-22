Ali Babacan'ın açıklamaları gündem oldu: DEVA Partisi'nden AKP iddialarına yanıt

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, Genel Başkan Ali Babacan'ın AKP'ye 'yeşil ışık' yaktığına yönelik haberlere tepki gösterdi.

Kısacık'ın tepki gösterdiği paylaşımda Babacan'ın şu ifadelerine yer veriliyor: "(AKP ile ittifak) Konularda mutabık kalırsak niye olmasın. Biz CHP ile bile aynı masada oturmuşuz, kurucusu olduğum AKP ile niye aynı masada oturmayayım ki?"

"NEDEN YAPILDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Kısacık, Babacan'ın söz konusu açıklamalarının 8 Nisan tarihinde katıldığı bir programdan olduğunu ve videonun önü ve arkasının kesilmiş olduğunu ifade etti.

Kısacık, sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımızın 8 Nisan tarihinde katıldığı programdan önü arkası kesilmiş bir video kesidi bugün tek bir kaynaktan organize şekilde sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Bu paylaşımların neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. DEVA Partisi olarak kimseye ışık yaktığımız yok. İlkelerimizin ve değerlerimizin aydınlattığı yolda yürüyüşümüze devam ediyoruz" ifadelerini paylaştı.