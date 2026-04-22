Ali Babacan'ın açıklamaları gündem oldu: DEVA Partisi'nden AKP iddialarına yanıt

22.04.2026 10:06:00
DEVA Partisi Sözcüsü Sadullah Kısacık, Genel Başkan Ali Babacan'ın AKP'ye 'yeşil ışık' yaktığına yönelik haberlere tepki göstererek, "DEVA Partisi olarak kimseye ışık yaktığımız yok" yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, Genel Başkan Ali Babacan'ın AKP'ye 'yeşil ışık' yaktığına yönelik haberlere tepki gösterdi.

Kısacık'ın tepki gösterdiği paylaşımda Babacan'ın şu ifadelerine yer veriliyor: "(AKP ile ittifak) Konularda mutabık kalırsak niye olmasın. Biz CHP ile bile aynı masada oturmuşuz, kurucusu olduğum AKP ile niye aynı masada oturmayayım ki?"

"NEDEN YAPILDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Kısacık, Babacan'ın söz konusu açıklamalarının 8 Nisan tarihinde katıldığı bir programdan olduğunu ve videonun önü ve arkasının kesilmiş olduğunu ifade etti.

Kısacık, sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımızın 8 Nisan tarihinde katıldığı programdan önü arkası kesilmiş bir video kesidi bugün tek bir kaynaktan organize şekilde sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Bu paylaşımların neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. DEVA Partisi olarak kimseye ışık yaktığımız yok. İlkelerimizin ve değerlerimizin aydınlattığı yolda yürüyüşümüze devam ediyoruz" ifadelerini paylaştı.

DEVA Partisi'ni ziyaret eden Özgür Özel'den iktidara net mesaj: 'Ara seçim talebimizi ortadan kaldıracak tek şey...' CHP lideri Özgür Özel, "ara seçim" talepli siyasi parti turunu bugünde sürdürdü. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret eden Özel, "Ara seçimle ilgili talebimiz nettir. Ara seçim talebinizden vazgeçer misiniz derseniz... Ara seçim talebimizi ortadan kaldıracak tek şey erken seçim tarihinin ilan edilmesidir. Millet tüm sorunları çözecek bir çözümü sandıkta üretecektir" dedi.
DEVA Partili Kaya'dan doğal gaz faturalarındaki fahiş artışlara battaniyeli protesto: "Vatandaşın belini büken bu fahiş artışlara artık son verin" DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, TBMM’de doğal gaz faturalarındaki fahiş artışlara dikkat çekmek için battaniyeyle basın toplantısı düzenledi. Gazianteplilerin yüksek doğal gaz faturaları nedeniyle evlerinde soğukta battaniyeye sarılarak oturduğunu belirten Kaya, "Gaziantep’te evler ısınmıyor ama kapıya bırakılan faturalar cep yakıyor. Vatandaşın belini büken bu fahiş artışlara artık son verin" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan okul saldırılarına ilişkin açıklama Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin açıklamada bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Türkiye'nin acilen bir 'kültür politikası'na ihtiyacı var. Ama en başta da siyasetin dilinin yumuşamasına ihtiyaç var. Başarı üretemeyince sürekli düşman üreten; toplumu gererek, kutuplaştırarak iktidarda kalmaya çalışan bu yönetim zihniyetinin değişmesi gerekiyor" dedi.