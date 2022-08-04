Ali Babacan: KPSS’de kim vakit harcadıysa, bir gününü harcadıysa, para harcadıysa; devlet tazminat da ödemek zorunda

04 Ağustos 2022 Perşembe, 20:38

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Muş ziyaretinde; 31 Temmuz’da yapılan KPSS’de soruların bir kısmının Yediiklim Yayınevi’ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddiaları üzerine sınavın iptal edilmesini değerlendirdi.

Babacan; KPSS'nin iptal edilmesi ile ilgili, "Sen bu kadar insanı mağdur ettiysen bir de bunu tazmin etmek zorundasın. Para almam demek yetmez. Kim vakit harcadıysa, 1 gününü harcadıysa, para harcadıysa devlet tazminat da ödemek zorunda” dedi.





Babacan şunları söyledi:

“MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ”

Şu iki gündür yaşananlara bakın. ÖSYM denen bir yer var. Herhalde adı şöyle: Önceden Soruları Yayma Merkezi.





Biz partiyi kurduğumuz ilk gün açıkladık. ‘Mülakatı kaldıracağız’ dedik. Çünkü siz mülakatta torpil yapıyorsunuz arkadaş. KPSS’de 85 alıyor, 90 alıyor, 95 alıyor; mülakatta eliyorlar. Niye? ‘Senin siyasi görüşün galiba bize yakın değil’. Niye? ‘Sen ülkenin falanca bölgesindensin’. Yazık. Bu ülkenin vatandaşıysa, eşit vatandaş olarak devlet ile vatandaşı aynı samimiyette bir araya getirmek zorundasın. Haklıya hakkını vermek zorundasın. Onun için mülakatı kaldıracağız.

“DEVLET TAZMİNAT DA ÖDEMEK ZORUNDA”