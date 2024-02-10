Ali Babacan, Yeniden Refah'ın Düzce adayı şarkıcı Davut Güloğlu'nu tanımadı: 'Sanatçı derken?'

Yayınlanma: 10.02.2024 - 16:38

Güncelleme: 10.02.2024 - 16:51

Düzce’ye partisinin belediye başkan adayını tanıtmaya giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu‘nu tanımadı.

Davut Güloğlu, Türk pop müziğinin en renkli isimlerinden biriydi. Karadeniz müziği ile popu harmanladığı şarkılarla tanınan Güloğlu Yeniden Refah Partisi, Düzce Belediye Başkanı adayı oldu.

O ANLAR GÜNDEM OLDU: 'SANATÇI DERKEN?'

Ali Babacan, Düzce ziyareti sırasında Davut Güloğlu ile karşılaştı. Babacan'ın bir süre sohbet etmelerine rağmen Davut Güloğlu'nu tanıyamadığı o anlar gündem oldu.

Seçim çalışmaları hakkında sohbet eden ikiliden Güloğlu, "Fatih Erbakan'ın danışmanıyım. Burada da görev verdiler çalışıyoruz bir sanatçı olarak" dedi.

Babacan ise Güloğlu’na, ‘Sanatçı derken’ diyerek verdiği tepkiyle çok konuşuldu.

GÜLOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu görüntülerin ardından Davut Güloğlu ise konuya açıklık getirdi.

O anları X hesabından paylaşan Güloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan beyefendi ile Düzce’mizin meydanlarında karşılaştık. Kendisinin yaptığı gaf nedeniyle epey eleştiri toplamış. Arkadaşlar siyasette çok sayıda insan bulunur ve bazen dalgınlıklarımız olabilir.

Geçmişte Sinan Oğan beyefendiye karşı da bu gafı yapmıştı. Yoğun programdan kaynaklı kafamız dolu olabilir. Bu nedenle Ali beye eleştirilerimizde lütfen edepli olalım. Kendisi ile kısa bir sohbet ve başarı dileklerimizi paylaştık. 'Ben de nereden tanıyorum' diyerek nezaketle mahcubiyetini ifade etti.

O yüzden 'Ali Bey'in B12 eksiği var' diyen arkadaşlarımıza bu yaklaşım pek yakışmaz. Söylemiş olayım. O yüzden siyasetin bu tatlı anlarında hepimiz eğlenelim ve gülelim istiyorum. Kibir denilen o şeytanı aramızdan çıkaralım."