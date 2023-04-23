Ali Babacan'dan 23 Nisan mesajı
Millet İttifakı bileşenlerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle paylaştığı mesajda Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını anarak güçlü Meclis vurgusu yapı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin 103. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayınladı.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugün 23 Nisan. TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. 14 Mayıs'tan sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile çok daha güçlü bir Meclis’e kavuşacağız” mesajını paylaştı.
Babacan'ın paylaşımı şöyle:
“Bugün 23 Nisan. TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. 14 Mayıs'tan sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile çok daha güçlü bir Meclise kavuşacağız.”
Bugün 23 Nisan.— Ali Babacan (@alibabacan) April 23, 2023
TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum.
14 Mayıs'tan sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile çok daha güçlü bir Meclise kavuşacağız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- Soylu canlı yayında Akşener'i hedef gösterdi
- Ünlü futbolculara vurgun şoku!
- Vadettiği gıda devrimini madde madde anlattı
- Hatay yürüyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!
- Muharrem İnce-Çetin Altan
- AKP'li Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler!