Ali Babacan'dan 23 Nisan mesajı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 11:36

Güncelleme: 23.04.2023 - 11:36

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin 103. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayınladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugün 23 Nisan. TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. 14 Mayıs'tan sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile çok daha güçlü bir Meclis’e kavuşacağız” mesajını paylaştı.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

“Bugün 23 Nisan. TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. 14 Mayıs'tan sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile çok daha güçlü bir Meclise kavuşacağız.”

Bugün 23 Nisan.



TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum.



14 Mayıs'tan sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile çok daha güçlü bir Meclise kavuşacağız. — Ali Babacan (@alibabacan) April 23, 2023



