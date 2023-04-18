Babacan'dan kendisine 'Bebecan' diyen Erdoğan'a yanıt

Yayınlanma: 18.04.2023 - 18:06

Güncelleme: 18.04.2023 - 18:25

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine 'Bebecan' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi. Son 20 yıldaki kişi başı milli gelir grafiğini paylaşan Babacan, "Bana 'Bebecan' diyenler bugün hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor" dedi.

Ekonomi yönetiminde yer aldığı döneme ait kişi başı milli gelir istatistikleriyle kendisinden sonraki dönemi kıyaslayan Babacan, "Ayinemiz grafiktir bizim, lafa gerek yok" dedi.

Babacan, gençlere de "Yaşınız sebebiyle size takma ad takıp sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir; onlara en iyi cevabınız yaptığınız iş olacaktır" diyerek seslendi.

Genç arkadaşlarım, yaşınız sebebiyle size takma ad takıp sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir; onlara en iyi cevabınız yaptığınız iş olacaktır.



Bana “Bebecan” diyenler bugün hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor.



Ayinemiz grafiktir bizim, lafa gerek yok :) pic.twitter.com/i2WODelVcg — Ali Babacan (@alibabacan) April 18, 2023

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Babacan'a yönelik, "Bu kardeşiniz, başbakan olduğunda, Davos'ta IMF Başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masada olan birisi daha vardı. O zaman ekonomi ile ilgileniyordu. IMF Başkanı'na dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor. Bizden taksitleri alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz, ben yönetirim ben. Yanımızda olan kimdi, Bebecan... Şimdi atıyor tutuyor. Vah zavallı. 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik IMF ile yolları ayırdık. AK Parti işte budur. Bay bay Kemal'in adamları, İYİ Parti'nin adamları otellerde görüşmeler yaptılar, IMF'den yardım almanız lazım, borç almanız lazım ki Türkiye ekonomisini düzeltsin dediler. Almadık, ne oldu... Biz yola yürüdük. Herhangi bir şey oldu mu?" demişti.