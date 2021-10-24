Ali Babacan'dan Albayrak'a sert gönderme: Türkiye, sayelerinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu

24 Ekim 2021 Pazar, 14:29

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Maaşınızı dolarla mı alıyorsun?" açıklamasına göndermede bulundu.

Faizin düşürülme kararından sonra artış gösteren dolar/TL kurundaki yükselişe Ali Babacan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"FAKİRLEŞİYORUZ"

Babacan, "Türkiye'de maaşını dolarla alan çok azdır. Ama şunu biliyoruz ki; dolar arttığı zaman tam da o yüzden biz fakirleşiyoruz. Türkiye, sayelerinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu. Maaşını dolarla alanlar için bedava bir ülke oldu Türkiye" dedi.

Türkiye'de maaşını dolarla alan çok azdır. Ama şunu biliyoruz ki; dolar arttığı zaman tam da o yüzden biz fakirleşiyoruz.



Türkiye, sayelerinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu. Maaşını dolarla alanlar için bedava bir ülke oldu Türkiye. — Ali Babacan (@alibabacan) October 24, 2021

Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkenin çaresi ne bugünkü kötü yönetimdir ne de geçmiş vesayetçi akıldır. Türkiye, tüm sorunlarını demokrasi zemininde konuşarak çözme gücüne sahip bir ülkedir"