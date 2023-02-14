Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, neden bahsediyorsunuz?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:05

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 16:05

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugünkü TBMM 'deki grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Babacan, Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor! Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye’deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz?

Ben gittim. Sizin adım atmadığınız hem de vekili olduğunuz memleketiniz Osmaniye’nin hâlini gördüm. Adıyaman’ı, Kahramanmaraş’ı, Hatay’ı, Adana’yı gördüm. Kurtulan vatandaşlarımızı dinledim. Masal anlatmayın, ülke ne hâlde bilmeden oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin.”

MHP lideri Bahçeli, bugün şunları söylemişti: "Devletimiz ve hükümetimiz, en aşağılık kampanyalara aldırış etmenden görevini yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız, depremle yıkıma uğrayan illerimize intikal ederek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarımızla buluştu, görüştü, acıları paylaştı, gözyaşlarını silmek için çaba gösterdi. Ben de titiz ve hassas kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek, bilhassa Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde değiliz, istismar yarışında değiliz.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de doğduğu evin yerine yapılan Devlet Bey Konağı'nın, karşısındaki 12 katlı binanın depremde çökmesine rağmen kapılarını hiç açmadığına dair bir görüntü sosyal medyada günden olmuştu.