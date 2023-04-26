Ali Babacan'dan dikkat çeken '14 Mayıs' mesajı: 'Aslında bu seçim, bir referandum'

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:22

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:22

Seçime sayılı günler kala Millet İttifakı bileşenleri programlarına devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda iş dünyası temsilcileri ve sanayicilerle bir araya geldi.

Partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planını iş insanlarına açıklayan Babacan, Millet İttifakı'nın politikalarından da bahsetti.

"BU 6 PARTİ TÜM TOPLUM KESİMLERİNİ TEMSİL EDİYOR"

Katılımcılara hitap eden Babacan, "Bizler 6 parti olarak 12 madde üzerinde bir araya gelerek ittifak yaptık. Sadece seçime kadar değil. Seçimden sonra da ‘Beraber ülkemiz nasıl yönetilecek?’ Bunun çerçevesini açıkladık ve aynı gün, aynı saatte de ortak cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık. Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13’üncü cumhurbaşkanı yapmak için hep beraber el birliğiyle çalışacağız. İşte bu iş birliği, güç birliği var ya, Türkiye'ye kazandıracak olan budur. Dikkatinizi çekiyorum. Bu iş birliği, öyle bir iş birliği ki 6 partinin bir logosu var yan yana, bu 6 logoyu yan yana koyduğumuzda aslında Türkiye ortaya çıkıyor. Çünkü bu 6 parti tüm toplum kesimlerini temsil ediyor. Toplumdaki bütün yaşam tarzları burada var. ‘Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım’ deyip de ‘Burada benim gibi kimse yok. Bana benzer kimse bulamıyorum burada’ demek zor, çünkü burada tüm Türkiye var" ifadelerini kullandı.

‘BU SEÇİM BİR REFERANDUM, 2 TANE TEMEL TERCİH VAR’

14 Mayıs seçimlerini bir referandum olarak niteleyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten kritik bir dönemdeyiz. Seçim oldukça yaklaştı. Son kalan 18 günde bütün bunları hem iyi anlamamız gerekiyor hem iyi anlatmamız gerekiyor. Nihayetinde seçimde başarı olduğu anda yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağımıza inanıyorum. İnşallah 15 Mayıs sabahı ‘Galiba kötü bir rüya gördük. İnşallah o zor günler geçti’ diyeceğiz. Şöyle bir yudum su içip kabustan, kötü rüyadan uyanırcasına bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. İşte o noktada ülkenin yakalayacağı o heyecan, azim ve yarınlara umutla bakmak var ya; o işte Türkiye'yi kanatlandırıp, uçuracak.

Çünkü aslında bu seçim bir referandum, 2 tane temel tercih var. Gerisi teferruat. Birinci oy pusulasında iki tane tercih var. İkinci oy pusulası 1 metre uzunluğundaymış. Aslında bu referandum niteliğindeki 2 temel tercih şudur; otoriter bir zihniyet mi, yoksa demokrasi mi? Tek akıl mı, yoksa ortak akıl mı? Öfke, nefret mi, yoksa sevgi mi? Kara kış mı, yoksa bahar mı? İnanın bu kadar basit bir tercih. Böyle baktığınızda hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Çok net çünkü geri kalan her şey teferruat. Türkiye’nin önünde bana göre bu iki tane seçenek olacak. Tercih bence açık. Tercih kilosu 30 lira olan soğan mı, yoksa bereketli sofralar mı?"

İş dünyası temsilcileri ve sanayicilerle buluşma programının sona ermesinin ardından, Çayırova ilçesine geçen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, burada partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı.