Ali Babacan'dan Erdoğan'a sert çıkış: 'Erdoğan döviz kurunu patlattı, A'dan Z'ye her şeye zam geldi'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomik sıkıntılarla ilgili "Erdoğan döviz kurunu patlattı, A'dan Z'ye her şeye zam geldi. O günden beri dikiş tutmuyor ülke" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanlıurfa Viranşehir'de halkla bir araya geldi.
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Babacan, ülkedeki ekonomik problemlerle ilgili Erdoğan'a yüklendi.
Babacan, "Erdoğan döviz kurunu patlattı, A'dan Z'ye her şeye zam geldi. O günden beri dikiş tutmuyor ülke. İktisat diye bir ilim var. Ama yanında da doğru insanlar yok. Yanında gözleri pırıltılı insanlar var" ifadelerini kullandı.
"ÖDEDİKLERİ FAİZ 3 AYDA 80 MİLYAR"
Babacan'ın açıklamaları şöyle:
"Bugün bu kadar uzun yıllar ülkeye hizmet edip alnım açık, başım dik gezebiliyorum, hamdolsun. Bakın ekonomiyi kurtaracağız diye yeni bir proje açıkladılar, kur korumalı mevduat hesabı. Sayın Erdoğan çıktı, 'bankada TL'si olanlar zarar ediyor dedi, buna dur diyeceğiz' dedi.
10 günde ödedikleri 11 milyar biliyor musunuz? Ödedikleri faiz 3 ayda 80 milyar. Bu adalet mi? Sosyal devlet bu mu?
"BANKADA PARASI OLANLAR MAĞDUR"
Bu yılın bütçesinde faiz 240 milyar, tarım desteği 109 milyar. Sizin önceliğiniz bu mu? Benim çiftçim mağdur olmuyor mu böyle? Devlet yönetmek bu mu? Madem kur artınca bankada parası olanlar mağdur oluyor, kur artınca çiftçi desteğini de artır. Ama yapmaz. Çünkü etrafındakilerin parası var, o da parası olanın parasına para katıyor.
Keçiören'de otururken komşuları vardı, su faturasını gösteriyordu. Şimdi komşusu yok, hiçbir şeyden haberi yok.
Biz tüm bunları çözeceğiz. Güzel bir ekibimiz var, ben her şeyi biliyorum demiyorum ama bilenlerle çalışıyorum.
"ERDOĞAN DÖVİZ KURUNU PATLATTI"
Erdoğan döviz kurunu patlattı, A'dan Z'ye her şeye zam geldi. O günden beri dikiş tutmuyor ülke. İktisat diye bir ilim var. Ama yanında da doğru insanlar yok. Yanında gözleri pırıltılı insanlar var. Bizim gibi gelmiyorlar buralara, geldiklerinde yanlarında bir sürü siyah araba oluyor, dokunamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz." dedi.
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