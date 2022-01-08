Ali Babacan'dan, Erdoğan'a sert sözler: Ülkenin bir numaralı sorunu...

08 Ocak 2022 Cumartesi, 17:49

DEVA Partisi'nin İstanbul Beşiktaş 1. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Ali Babacan, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye tarihinde enflasyonu en düşük seviyelere indiren yönetim biziz' diyor. Kendisine önce ‘Bir dakika’ demek istiyorum. ‘One minute.’ Ayrıca gelecek, onu hep beraber sandıkta söyleyeceğiz. Öncelikle, ortak aklın işletildiği, Avrupa Birliği uyum yasalarıyla hukukun ilerletildiği, başarının istişareyle ilmek ilmek inşa edildiği dönemden artık ellerini çek. O başarılar sana ait olsaydı bugün yine yapabilirdin. Niye sen tek yetkili olduğundan bu yana enflasyon, kur, Hazine’nin borçlanma faizi, piyasa faizi durmadan artıyor? Siz dönün tek yetkili olduğunuz döneme bakın. Enflasyonu da faizi de tek haneli rakamlara indiren bizdik. Enflasyonu da faizi de kuru da çift hanelere yükselten ise sizsiniz'' ifadelerini kullandı.

''4 YILDIR AYNI TERANE, AYNI MASAL''

Erdoğan'ı hedef alan Babacan, ''4 yıldır aynı terane. 4 yıldır aynı masal. Her defasında ‘enflasyonu düşüreceğiz’ diyor, her defasında enflasyon daha da artıyor. Maşallah, çok kararlı... Öyle ‘Ben kararlıyım’ demekle olmuyor bu iş. Sürekli hayal satıyor'' dedi.

''ÜLKENİN BİR NUMARALI SORUNU ŞU ANDA ÜLKEYİ YÖNETENLERDİR''

''Bu ülkenin bir numaralı sorunu şu anda ülkeyi yönetenlerdir'' Babacan, ''İktidar kendisini iyice Beştepe’ye hapsetmiş durumda. Sokağın derdini bilmiyor. Koskoca ülkenin kaderi, Beştepe’nin etrafında kümelenen dar bir grubun günlük, anlık çıkarlarına endekslendi. Çünkü onlar kuvvetli bir lobi. Cumhurbaşkanı sadece onların sesini duyuyor. Onlar Beştepe’de sağda solda etrafta, telefonun ucunda. İstikrar deyince, ‘Koltuğumda istikrarlı bir şekilde oturayım’ diyorlar. Güvenden anladıkları da sadece kendi iktidarlarının güvenliğidir” şeklinde konuştu.