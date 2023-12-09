Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan yaşamını yitirdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Ali Babacan’ın annesi Güneri Babacan, hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 13:29
Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan yaşamını yitirdi
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DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan’ın annesi Güneri Babacan, hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın annesi Güneri Babacan vefat etti. DEVA Partisi’nin sosyal medya hesabından; “Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz” açıklaması yapıldı.

Ali Babacan’ın 85 yaşındaki babası Hilmi Babacan da 6 Kasım’da hayatını kaybetmişti.



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