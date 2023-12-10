Ali Babacan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Geçen ay 85 yaşındaki babası Hilmi Babacan'ın ölümüyle sarsılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen günlerde ise annesini kaybetmişti. Babacan'ın annesi Güner Babacan bugün toprağa verildi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın hayatını kaybeden annesi Güner Babacan, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Güner Babacan (75) için öğle namazını takiben Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ardından Güner’in naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.
KILIÇDAROĞLU DA CENAZEYE KATILDI
Cenaze namazına 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasetçi ve yurttaş katıldı.
Babacan, geçen ay da babası Hilmi Babacan’ı kaybetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- 'Erdoğan İYİ Parti'nin adayı yaparsa...'
- Saffet Sancaklı’nın partiden istifası istendi!
- 47 milyon kökün 39 milyonu İstanbul'a gönderiliyor...
- Sancaklı MHP'den istifa etti!
- Nefes kesen mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu!
- Bize ‘intihar etti’ dediler...
- Patronlar satıyor!
- 'Fenerbahçe 10 atarsa şaşırmayın'
- 'Yiğitsen, İsrail'le ilişkini kessene'