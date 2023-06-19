Ali Babacan'ın basın danışmanı Fatih Atik görevinden istifa etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın basın danışmanı Fatih Atik görevinden ayrıldığını açıkladı. Atik, gelişmeyi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın davetiye basın danışmanlığı görevini yürüten gazeteci Fatih Atik görevinden ayrıldığını açıkladı.
Atik, kararını Twitter adresinden duyurdu.
"FARKLI BİR DENEYİMDİ"
"DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım" diyen Atik, "Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi. Yaklaşık 8 aylık süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum başta Sn. Ali Babacan'a ve partideki tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam Yeni mecralarda buluşmak dileğiyle…" ifadelerini kullandı.
Deva Partisi Genel Başkanı Sayın— fatih atik (@atikfatih1) June 19, 2023
Ali Babacan’ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım.
Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi.
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