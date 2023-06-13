Ali Babacan'dan MKE patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ziyaret!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:45

Güncelleme: 13.06.2023 - 10:47

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran'dan meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Babacan; Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir ve İhsan Küçükerdem’in yakınlarını Elmadağ’daki evlerinde ziyaret ederek, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

10 Haziran Cumartesi günü MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, patlamayla ilgili uzman müfettişlerin gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirildiğini duyurmuştu.