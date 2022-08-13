Ali Babacan'ın Yozgat mitingi öncesi alana Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:48

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Yozgat mitingi öncesi alana AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev posterinin asıldığı görüldü.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “3 gündür belediye başkanını, AK Parti il başkanını arkadaşlarımız arıyor; ‘Şu fotoğrafı indirir misiniz?’ İndirmiyorlar. Bizde bir Türk bayrağıyla onun önünü kapatmaya çalıştık. Maalesef AK Parti’nin geldiği bu noktada, doğrudan ya da dolaylı engellemelere tevessül etmesi Türk demokrasisi açısında üzücü” dedi.





DEVA Partisi lideri Babacan, üçüncü mitingini bugün Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingin yapılacağı meydana asılan fotoğrafı yurttaşlar ve partililer tarafından tepkiyle karşılandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Erdoğan’ın fotoğrafının üç gün önce asıldığını ve ısrarlara rağmen indirilmediğini söyledi.

"ÜÇÜNCÜ MİTİNGİMİZDE İLK DEFA MEYDAN ALABİLİYORUZ"



Ekmen, şöyle konuştu: