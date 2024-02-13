Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:23

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:23

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmezken, 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçenin daha başkan adayları belli oldu. Peki, Ali Ercan Akpolat kimdir? CHP Adalar Belediye Başkanı Adayı Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli?

ALİ ERCAN AKPOLAT KİMDİR?

Ali Ercan Akpolat, 2 Temmuz 1969 yılında Büyükada'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Adalar'da tamamladı. Büyükada'da otel işletmeciliği yapmaktadır. Profesyonel balıkçı olan Ali Ercan Akpolat, 3 Yıldız Usta Balıkadam lisansına sahip. Türkiye'nin ilk deniz mercan naklini gerçekleştirecek ekipte bulunması ve birçok su altı organizasyonuna katılması, hem ulusal hem de uluslararası medyanın dikkatini çekti.

ALİ ERCAN AKPOLAT'IN SİYASİ YAŞAMI

18 yaşında SHP ile adım attığı siyaset hayatına Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde devam etti. Adalar CHP İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde yer aldı.

ÖZEL HAYATI

CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat, evli ve iki çocuk babasıdır.