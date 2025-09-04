Ali Mahir Başarır açıkladı: AKP'den teşkilatlara 'kayyum' talimatı

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin yönetiminde geçici bir heyet kayyum olarak atandı.

AKP'DEN 'BÖYLE KONUŞUN' TALİMATI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV programına konuk olduğu yayında, AKP Genel Merkezi'nden il ve ilçe teşkilatlarına talimat gönderildiğini açıkladı.

Başarır, söz konusu talimatın kamuoyuna konu hakkında konuşma üzerine bir 'bilgi notu' olduğunu belirtti.

Başarır, "5 sayfalık AK Parti Genel Merkez, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik bilgi notu. Bunu il, ilçe başkanlıklarına yolluyorlar. Böyle konuşun diyorlar. AKP antetli Genel Merkez. Burada neyi söylüyor? Biz bunu bunu bunu yaptık, böyle savunma yapacaksınız. Şimdi bir iktidar 5 sayfalık bilgi notunu örgütlerine ne yollama ihtiyacı duyar? Sen iktidardasın kardeşim. Sen bir bilgi notu yollayacaksan 5 milyar dolarımızı niye sattın? Borsa niye düştü? Onunla ilgili bilgi notu yolla” sözleri ile tepki gösterdi.

"YAPTIKLARI YANLIŞI ORTAYA KOYUYOR"

CHP'li Başarır, bilgi notundaki bir ifadeye de dikkat çekti:

“İddiaların ciddiyeti siyasi partilerin kurumsal güvenliği açısından önemlidir. Bu yüzden yargının bağımsızlığını savunacağız. Siyasetin sağlığını korumak zorundayız diyor. Onlar da biliyor ki siyaset kurumu zedelenmiştir. Demokrasi zedelenmiştir. Seçim güvenliği zedelenmiştir. 5 sayfa, tüm parti İstanbul ildeki darbe için bilgilendirme notu alıyor. Genel merkez tarafından. Utanç verici bir tablodur. Türkiye'nin geldiği olayı gösteriyor ki şu bilgilendirme notu neyi ortaya koyuyor? Yaptıkları yanlışı”