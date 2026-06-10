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Ali Mahir Başarır'dan ihraç kararına sert tepki: “Gözleri dönmüş bunların”

Ali Mahir Başarır'dan ihraç kararına sert tepki: “Gözleri dönmüş bunların”

10.06.2026 18:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ali Mahir Başarır'dan ihraç kararına sert tepki: “Gözleri dönmüş bunların”

CHP'de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği açıklanan isimler arasında yer alan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, karara sert sözlerle tepki gösterdi. Başarır, kendilerini disipline sevk eden yönetimin böyle bir yetkisi bulunmadığını savundu.
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CHP'de 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğinin açıklanmasının ardından ilk tepkiler gelmeye başladı. Disipline sevk edilen isimler arasında yer alan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kararı sert ifadelerle eleştirdi.

T24'e konuşan Başarır, alınan kararın parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunarak, "Gülüyorum bu disiplinsizlere. Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar, gözleri dönmüş bunların. Bizi disipline verme yetkileri yok" dedi.

Başarır, açıklamasında, "Biz, kendisini ve bu kararı alanları millete tedbirli olarak veriyoruz" ifadelerini de kullandı.

9 İSME İHRAÇ

CHP'de bugün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin "partide iki başlılığa neden oldukları" gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

Disipline sevk edildiği duyurulan isimler arasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer alıyor.

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