Ali Mahir Başarır’dan kayyum Gürsel Tekin’e yanıt: ‘Ay çok üzüldük…’

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in CHP lideri Özgür Özel'e 'ben ona kırgınım' sözlerine yanıt verdi.

Başarır şunları söyledi:

"Ay ne kadar üzüldük, nasıl tamir edelim? Ne diyor bu adam ya? Ne kırgınlığından bahsediyorsun? Sen bizim için yoksun, bitti artık. Bu parti için bittin. Yapacağın tek bir iyilik var. Parti ile tüm bağlantını kes. İstenmiyorsun sen, git. 24'ünde il kongremiz olacak. Senin işin zaten bitti. Bu kötü bir rüya, sınav bizim için. Bu partiye manevi olarak da fiziki olarak da zarar verdin."