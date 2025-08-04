Ali Mahir Başarır'dan Mehmet Şimşek'e: 'Ortada bir gerçek var...'

TÜİK, Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 33,52 seviyesine ulaştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ENAG verileri ile açıklanan enflasyon rakamlarına tepki gösterdi.

"HALKIN ÇEKTİĞİ EKONOMİK ÇİLE"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e de seslenen Başarır'ın paylaşımı şu şekilde:

"TÜİK, Temmuz 2025 itibarıyla yıllık enflasyonu %33,52 olarak açıkladı.

Oysa ENAG’a göre yıllık enflasyon %65,15!

En çok zam doğalgaza, ulaşıma, gıdaya geldi.

Ama TÜİK’e bakarsan neredeyse her şey güllük gülistanlık!

Milyonlarca kişi açıklık sınırının altında yaşıyor..

Bir de Hazine Bakanı çıkıp utanmadan “ En düşük seviyedeyiz” diyor!

Yani bu halk açlığı, zamları, geçim derdini hayal ediyor!

Hayır beyefendi! Ortada bir gerçek var o da halkın çektiği ekonomik çile!"