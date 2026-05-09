Ali Mahir Başarır'dan Özkan Yalım'ın iddialarına sert tepki: 'Allah size akıl versin, şeref, haysiyet versin'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Düzce'de partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl başkanlığı önünde açıklama yapan Başarır, şunları söyledi:

"Çok zor bir dönemdeyiz. Bu ülkede muhalefet gerek parti anlamında gerek belediye başkanları, milletvekilleri bağlamında büyük bir baskı altında. İnsanlar tutuklanıyor, tutuklandıktan sonra çocukları, eşleri, anaları, babaları tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Muhittin Böcek tutuklandı, oğlu tutuklandı, gelini tutuklandı ama en acısı defalarca aileyi tehdit ettiler. Muhittin Böcek'in gelini ile oğlunu aynı anda ifadeye aldılar. Yazık... Filmlerde seyrettiğiniz mafya bile hasmına bu kötülüğü yapmaz. Ama utanmadan bunu yaptırıyorlar. 'Eşin İstanbul'da tutuklanacak, konuş' diyorlar. En son bir metin verip imzalamasını istiyorlar. O iddiaları ispatlayamayacaksınız ama günün birinde ispatlayamadığınız tüm bu olayların hesabını vereceksiniz. Biz rakiplerimizle mertçe yarışmak istiyoruz. Kadrolarımızla yarışmak istiyoruz. Bizim iddiamız Düzce'de birinci parti olmak. Uzun süreden sonra milletvekili çıkardık, ilk seçimde birinci parti olacağız. İl yerel seçimde de Düzce'yi de kazanacağız. Bunu yaparken kimseye iftira atmayacağız, rakiplerimizi tutuklattırmayacağız."

"ALLAH RAKİBİN DE HAYSİYETLİSİNİ VERSİN"

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım'ın ifadesinde CHP'nin 2023 yılındaki kurultayı öncesinde kullanılmak üzere o dönem CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'in bahçesine 200 bin lira bıraktığı iddialarına ilişkin Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah size akıl versin, şeref, haysiyet versin. Duvar dediği yerle ev arasında yüz metre var. Oraya para bırakmış ve buna inanan salaklar var. Olacak şey mi bu? Türkiye'nin meşgul olduğu olaylara bakın. O yüzden Allah rakibin de haysiyetlisini versin. Bu ülkenin çok temel sorunları var; yoksulluk var.

"DÖNEM DÖNEM SEÇİM KAYBETTİK AMA ŞEREFİMİZİ KAYBETMEDİK"

24 yıldır bu halka çile çektirenler, zulmedenler... Artık yeter! O yüzden bize iftiranın atıldığı saatlerde milletvekillerimiz ülkenin 81 ilinde çalışıyordu. Bizim muradımız adaletin gelmesi, adil bir bölüşümün gelmesi. Milyonlarca işçi ve emeklinin açlık sınırının altında yaşamaması. Bunlardan utanın. Dün, 'AK Parti'nin korkutmalarına boyun eğen Burcu Köksal'ı sokağa çıkarmayın' dedim. Biri 'ya Burcu Köksal'ın başına bir şey gelirse' dedi. Valla Burcu Köksal'ın başına bundan daha kötü bir şey gelmez, Allah kimseyi bu kadar utandırmasın. Bu ülkede Zehra Taşkesenlioğlu rezaletine cevap veremeyenler, İBB'den milyonlarca liralık bursu cebine koyup okula gitmeden bakan, milletvekili olanlar, kendi bakanlığına deterjan satıp cebini dolduranlar, 'oğlum paraları sıfırla' diyenler, kolundaki saatlerin hesabını veremeyenler, 'bakara, makara deyip milli değerleri ayaklar altına alanlar şimdi bize ahlak dersi falan vermesin. Bizim namusumuzun, şerefimizin zekatı onlara yüzyıllarca yeter. Dönem dönem seçim kaybetmiş olabiliriz. Millet iradesine sonsuz saygımız var ama biz asla şerefimizi kaybetmedik.

Dışarıda siyasetçi kalmadı. Düzce halkına sesleniyorum; bizlere sahip çıkın. İradenize, oyunuza, memlekete sahip çıkın. Hukuktan, demokrasiden vazgeçen dibimizdeki ülkelerin hali ortada. Bizi var eden cumhuriyettir, milli egemenliktir. O yüzden bize, bu ülkeye sahip çıkın. 1 Mart tezkeresini çıkarmadığı için askerlerini tutuklattıran, MHP'ye, CHP'ye komplo yapan bu zihniyeti artık söküp atın. Aynısı bize yapılmak isteniyor. 1 Mart tezkeresini yırtıp atanlar, 'Amerikan askerlerinin bu ülkede işi yok' diyenler, o gününün liderleri bir Amerikan projesi FETÖ tarafından komploya uğramadı mı? Kasetleri açıklanmadı mı? Ergenekon- Balyoz kumpas davalarını uydurup kahraman askeri tutuklamadılar mı? Kim yaptı; ABD istedi bunlar yaptı. Şimdi 2024 yerel seçimlerde birinci olan CHP'ye yine birilerinin okyanus ötesinden talimatlarıyla komplo yapmaya çalışıyorlar, yine yargıyı kullanıyorlar. Buna hep beraber dur diyeceğiz, bu ülkeye yerli, milli, vatansever, Amerika'dan değil milletten talimat alan bir iktidarı hep beraber getireceğiz."