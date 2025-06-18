Ali Mahir Başarır karşısında: Akın Gürlek'in avukatı iddialara canlı yayında yanıt verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Halk TV'ye konuk oldu.

Adır, Başsavcı Gürlek hakkında iddia edilen ‘ev, araba ve lüks yat’ konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adır, lüks yata ‘bakmanın’ alındığı anlamına gelmediğini ve savunma sanayii fuarındaki tanklara bakıldığını da söyleyerek "Tankı almış mı oluyoruz?" ifadelerini kullandı.

Avukat Adır, "İletişim Başkanlığı'nın maddi hatası var, 2024 yılında oldu. Böyle bir yatı almak söz konusu olamaz. Bunu net olarak söyleyeyim" dedi.

“YAT FİRMASI SAHİBİ İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞ”

CHP'li Başarır, "Almayacağım varsa da fotoğraflarım varsa, beni de sorgularlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Amacını aşan yorumlar varsa Akın Bey hakkını alacaktır. Ama bizim Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen araçlar var dendi. Başkalarının çıktı. Gazeteciler ve televizyonlarla ilgili tek soruşturma açılmadı. Kasalar dendi, bunlarla ilgili soruşturma çıkmadı. Yat firmasına gitmiş, fiyatını sormuş, yat firması sahibi ile fotoğrafları çıkmış. İnsanlar bunu da sorgular" diyerek yanıt verdi.

Avukat Adır, 87 yıllık maaşı ile alamayacağı vurgusunun yapılmasını siyaseten ahlaklı olmadığını söylerken "Hiçbir şey bulunamadığı için yapılan iddialardır" dedi.

“HEM KORUMA HEM ARAÇ TAHSİSİ YAPILIR”

İBB'nin araçlarından birinin Akın Gürlek'e tahsis edildiği iddialarına ilişkin avukat Abdullah Adır, yanıt verdi.

Adır, "Şu bir gerçek, Mersin Adliyesi'nde birçok mübaşir ve hizmetli belediyelerin kadrolarına görevlendirildiğine şahit olmuşsunuzdur. Adliyelerin belediyelerin araçlar için başvurduğu da vardır. İBB, Akın Gürlek çok iyi hizmetler verdi, deyip araç vermez. Terör suçlarında görev yapmış hem koruma hem araç tahsisi yapılır. Çok acı bir örneğini yaşadık bunu. Bu yüzden terör noktasında birçok düşmanı olan, yuva yaptıkları bir ülke. Hakimin böyle korunmasında ne var?" dedi. Araç tahsis edildikten sonra da maliyetlerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ödediğini belirtti.

“NEDEN ANKARA BAŞSAVCISINA BU ELEŞTİRİLERİ GETİRMİYORUZ?”

Başarır, "Belediyeler şoför ihtiyacı olunca verir. Hatta belediye başkanları değişince savcı katipleri beni aradı. Akın Bey'le belki özel uğraştığımızı düşünüyorsunuz. Neden Ankara Başsavcısına bu eleştirileri getirmiyoruz? 37. ACM hakimiydi sonra bakan yardımcılığına geçti. Bakan yardımcılığı yaptığı için söylüyorum. Doğru değildi. Belediyeler araba vermez. Arabalar kayıptı bir kısmı ilçelerde çıktı. Biri de Akın Bey'de çıktı. En üst model araba bir de. Alt segment araba da değil. Bakanlık hakime araba verir. Tarihte örneği yok. Araçların büyük çoğunluğu ilçe başkanlıklarında, il başkanlığında biri de Akın Bey'de. Böyle bir şey yok" dedi.

“BAKIRKÖY’DEKİ TERÖR HAKİMİNE VERİLMİYOR DA…”

Adır, İBB'nin arabayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiğini ve bu yüzden arabanın doğrudan Akın Gürlek'e verilmediğini söyleyerek iddialara itiraz etti.

Başarır, "Anadolu Adliyesi'ndeki, Bakırköy'deki terör mahkemesi hakimine böyle bir araç vermiyor da Akın Gürlek'in nasıl bir özelliği var bunu merak ediyorum" dedi. Adır ise araştırmalarda benzer örneklerin çıkacağını belirtti.