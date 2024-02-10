Ali Mahir Başarır'a Mersin'de protesto

Yayınlanma: 10.02.2024 - 21:33

Güncelleme: 10.02.2024 - 21:33

Mersin’in Tarsus ve Mezitli Belediye Başkan adaylıklarına kendisine yakın isimleri getirdiği gerekçesiyle tepki gösterilen Başarır, Mersin’i ziyaret etti. Başarır’ın etkisiyle Mezitli’de danışmanının eniştesi Ahmet Serkan Tuncer’in, Tarsus’ta ise yine kendisine yakın olduğu iddia edilen Ali Boltaç’ın aday gösterildiği iddia edilmişti.

Tarsus’ta mevcut Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan partisinden istifa edip Memleket Partisi’nden adaylığını açıklamıştı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da bağımsız olarak aday olmak için önümüzdeki hafta yapılacak CHP’nin Parti Meclisi toplantısını beklediği öğrenildi.

Başarır, adayların belirlenmesinin üzerinden bir ay geçtikten sonra Mersin’e gitti. Başarır’ın Mezitli İlçe Örgütü’nün önünde halka seslendiği sırada CHP’li yurttaşlarin kendisine tepki göstermesi üzerine, “O Ak Partinin, sarayın trollerini atın oradan” diye yanıt verdiği kaydedildi. Bunun üzerine Başarır’ın ekibinden olduğu iddia edilen bazı kişiler tepkili CHP’lileri susturmaya ve alandan uzaklaştırmaya çalıştı, bu sırada arbede yaşandı.

Arbede sırasında Mezitli Alevi Kültür Derneği Başkanı Ferdi Koç ve bazı partililer darp edildiklerini söyledi.