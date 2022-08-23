Ali Mahir Başarır'dan 'e-Devlet'te isim değişikliği' iddiası

23 Ağustos 2022 Salı, 13:48

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim ve soyadı değişikliğinin süre uzatımının altında seçimi kaybetme korkusu olduğunu belirterek, “Önümüzdeki süreçte yapılacak olan seçimi kaybedeceklerini anladılar ve kaybedecekler. Şimdi de Suriye ve Afgan vatandaşı olup da Türk vatandaşlığına geçenlerin isimlerini değiştirerek seçmen listesinde ne kadar Afgan ve Suriyeli seçmen olacağını gizleme telaşı içerisindeler. Ama onlara da hak vermiyor değilim çünkü ekonomi başta olmak üzere tüm alanlardaki beceriksiz politikaları nedeniyle vatandaşlarının karşısına çıkacak yüzleri yok. Bu tür basit yollara başvurmak zorunda kaldılar ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu halk gereken cevabı sandıkta verecektir” ifadelerini kullandı.

BU ARTIK SON ÇIRPINIŞLAR

Seçim bölgesinde özellikle Suriyeli birçok vatandaşın esnaflık yaptığını ifade eden CHP’li Başarır, “Suriyeli esnaflar hayatlarından memnunken Türk esnaflar hayatlarından bezmiş durumda. İşte bu nedenledir ki iktidar ne kadar Suriyeli ve Afgan vatandaşlarını Türk vatandaşlığına geçirip seçmen kütüğünde de isimlerini gizlersem o kadar kârdır anlayışıyla hareket ediyor. Bu artık son çırpınışlardır ve utanmazlıktır” dedi.

CHP’li Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle vermiş olduğu soru önergesinde;

“5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 11 inci maddesinde, 'Kişinin üç yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir…' denilmektedir. Bu hususta Cumhurbaşkanı’nın süre uzatma konusunda yetkili olduğu da belirtilmiş ve sürenin uzatıldığı kamuoyuna yansımıştır.

Son günlerde kamuoyunda Türk vatandaşlığına geçmiş bulunan Suriye, Afgan vs. vatandaşlarının da bu hükümden yararlanarak isimlerini toplu olarak değiştirdikleri iddia edilmiştir. Her ne kadar bakanlığınız verilerine göre Suriye ve Afgan vatandaşı olup da Türk vatandaşlığına geçen seçmen sayısını açıklasanız da açıklanan bu rakamların gerçeği yansıtmadığı kamuoyunda ağırlıklı olarak konuşulmaktadır. Ayrıca hukuki açıdan bu sorun değerlendirildiğinde isim değişikliğinin ancak şu hallerde yapılabiliyor olması gerekmektedir:

1-21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları

2-Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları

3-Genel ahlaka uygun olmayan ad ve soyadları

4-Toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları” açıklamalarına yer vererek aşağıdaki soruların yanıtlamasını istedi.

1-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na Geçici madde eklendiğinden bugüne kadar kaç vatandaş bu yolla isim ve soyadını değiştirmiştir?

2-Daha önce Suriye veya Afgan vatandaşı olup da Türk vatandaşlığına geçmiş bulunan kaç kişi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na Geçici 11 inci madde kapsamında isim ve soyadını değiştirmiştir?

3- Suriye veya Afgan vatandaşı olup da Türk vatandaşlığına geçen kişiler, ayrı ayrı belirtilmek üzere yukarıda 4 madde olarak açıklanan hangi gerekçeyi kullanarak isim ve soyadını değiştirmişlerdir?

4-Bu kanuna göre kaç vatandaşın başvurusu reddedilmiştir? Hangi gerekçelerle reddedilmiştir?

5-İsim ve soyadı değişikliği süre uzatımının gerekçesi Suriye veya Afgan vatandaşı olup da Türk vatandaşlığına geçen kişilerin ne kadar oy kullandığını gizlemek midir?