Erdoğan Mesut Özil'e 31 bin TL'lik saat hediye etti, Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 21. kuruluş yıldönümünde AKP yöneticilerine ve milletvekillerine İsviçre malı saat hediye ettiği iddia edilmişti. Saatin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ile Erdoğan'ın kendi imzasının bulunduğu saatten bin adet özel olarak üretildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bin 700 Euro saatin 31 bin 160 TL’ye karşılık geldiğine dikkat çekerek bin adet saat için 31,6 milyon TL harcandığını belirtmişti.

Veli Ağbaba, "Bu saatler devletin parasıyla mı yaptırdı, yoksa örtülü ödenekten mi bilmiyoruz. Nasılsa milletin vergisi çok, dilediğin gibi harca(!).. Miadı dolmuş haberi yok, bir de saat yaptırmış. Yazık.." ifadelerini kullanmıştı.

1.700 Euro = 31 bin 160 TL

1.000×31.160 = 31,6 milyon TL



Bu saatler devletin parasıyla mı yaptırdı, yoksa örtülü ödenekten mi bilmiyoruz. Nasılsa milletin vergisi çok, dilediğin gibi harca(!)..



Miadı dolmuş haberi yok, bir de saat yaptırmış. Yazık.. https://t.co/bC4UICnPMm — Veli Ağbaba (@veliagbaba) August 18, 2022

Ağbaba'nın bu iddiasının ardından şu sıralar Medipol Başakşehir'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in yaptığı paylaşım ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlığıyla bilinen Özil, Erdoğan imzalı kol saatini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Özil'in paylaştığı İsviçre malı olan saatin üzerinde ‘'Swiss Made'' yazısı da yer alıyor.

Paylaşımda ayrıca, Türk bayrağı, 'dua eden eller' ve kalp emojileri yer aldı.

'21 YILLIK KARANLIK BİR TARİH VAR...'

Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şu ifadeleri kullandı:

"21 yıllık karanlık bir tarih var ve en üzücü olan şey zamanı kirlettiler. Zaten bakanlarının aldıkları çok pahalı hediye saatlerle gündeme gelmişlerdi, bu saat alışkanlıklarını bir türlü bırakmıyorlar. Bu yaklaşık 31 milyonluk harcama nereden karşılandı? Bir bunu söylememeleri lazım. İkinci olarak, böyle bir hediyeyi neden verme gereği duyuyorlar? Üç, AK Parti'nin gerçek yüzünü bu saatler ortaya koyuyor. Mesela Zafer Çağlayan örneği. Bu saat meraklarını biz de çok merak ediyoruz. İnsanlar bir ekmek alırken düşünüyorlar. Bayat ekmek alıyorlar, çöpten sebze topluyorlar. Ama beyefendiler yakınlarına, yandaşlarına, futbolculara tanesi 31 bin TL'lik saat hediye ediyorlar."

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI

CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal da, iddiaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi vermişti.

Ünsal, önergede, "Halk perişan durumdayken, kirasını, faturasını ödeyemezken, temel besin maddelerine ulaşamazken, öğrencilerimiz, gençlerimiz eğitimlerine devam etmek için gereken parayı bulamazken, Saray’dakiler adeta paralel evrende yaşıyormuş gibi davranmaya devam ediyor" demişti.