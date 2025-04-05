Ali Mahir Başarır'dan elektrik zammına sert tepki!
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, EPDK’nın duyurduğu yüzde 25 elektrik zammına tepki gösterdi. Başarır, "Saray aydınlık, millet karanlıkta!" dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) açıkladığı yüzde 25 zam oranına tepki gösterdi.
Başarır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Saray aydınlık, millet karanlıkta! Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. En yakın zamanda ampulden kurtulacağımız için elektrik zamları sizi teğet geçecek! Bu zamlarla birlikte artık o 'ampuller' hiç yanmayacak! Halkı yakanlar, sandıkta sönecek!"
Saray aydınlık, millet karanlıkta!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 4, 2025
Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum.
En yakın zamanda ampulden kurtulacağımız için elektrik zamları sizi teğet geçecek!
Bu zamlarla birlikte artık o “ampuller” hiç yanmayacak!
Halkı yakanlar, sandıkta sönecek! https://t.co/Nz3in87UiK
Etiketler: #Ali Mahir Başarır #CHP #elektrik
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