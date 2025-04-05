Ali Mahir Başarır'dan elektrik zammına sert tepki!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 00:46

Güncelleme: 05.04.2025 - 00:50

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) açıkladığı yüzde 25 zam oranına tepki gösterdi.

Başarır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saray aydınlık, millet karanlıkta! Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. En yakın zamanda ampulden kurtulacağımız için elektrik zamları sizi teğet geçecek! Bu zamlarla birlikte artık o 'ampuller' hiç yanmayacak! Halkı yakanlar, sandıkta sönecek!"