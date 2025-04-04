Ümit Uysal kimdir? Ümit Uysal CHP Genel Başkan adaylığından neden çekildi?
CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal olağanüstü kurultayda parti liderliğine aday olduğunu duyurmuştu ancak adaylıktan çekildi. Ümit Uysal'ın yaşamı merak edildi. Peki, Ümit Uysal kimdir? Ümit Uysal CHP Genel Başkan adaylığından neden çekildi?
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkan Adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki, Ümit Uysal kimdir? Ümit Uysal CHP Genel Başkan adaylığından neden çekildi?
ÜMİT UYSAL KİMDİR?
Ümit Uysal 1970 yılında doğdu.
1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Üniversite yıllarında edebiyat dergilerinde öyküler yazdı.
ÜMİT UYSAL'IN SİYASİ YAŞAMI
Memleketi Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.
Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçildi.
Partisi, Uysal'ın il başkanlığını yaptığı 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Antalya’da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkanı oldu. Yeniden aday gösterildiği 2019 yerel seçimlerini kazanarak başkanlık görevine devam eden Uysal, Mart 2024’te yüzde 62.3’lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi.
ÜMİT UYSAL'IN ÖZEL YAŞAMI
Uysal evli ve iki çocuk babasıdır.
ÜMİT UYSAL NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?
Olağanüstü kurultayda genel başkanlığa adaylığını ilan eden Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildi.
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