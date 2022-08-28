Ali Mahir Başarır'dan 'Serkan Taranoğlu' paylaşımı

28 Ağustos 2022 Pazar, 14:35

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaştı.

Başarır, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Merak edip duruyordum 'nasıl olmaz' diye, neyse varmış. Albüm şimdilik tamam"

Merak edip duruyordum nasıl olmaz diye neyse varmış. Albüm şimdilik tamam?? pic.twitter.com/lqzMzGXdHl — Ali Mahir Başarır (@alimahir) August 27, 2022

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki mülkünün Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredilmesi sonrası 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabı üzerinden yeni paylaşımlarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu’nun ‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz’la zaman zaman Ankara’da bir AVM’de gizlice buluştuğunu öne süren Peker, şunları söylemişti:

"Devleti 25 milyar TL zarara uğratan demir çelik suç örgütlerine karşı yapılan bir operasyonu Süslü Sülüman devamlı anlatıyor ya sakın inanmayın hepsi yalan. Demir çelik piyasasının büyük bir bölümünü kontrol eden Hüseyin Eryılmaz var. Bu operasyondan dolayı örgüt lideri olarak o da cezaevinde. Ben Balkanlar’dayken bu arkadaşla telefonla görüşüyorduk devamlı. Bu operasyonun olacağından tüm örgüt liderlerinin haberi vardı (demir çelik operasyonundaki örgüt liderleri). Paralarının hemen hemen hepsini yurt dışına kaçırdılar.

'ODADAN ÇIKTIKTAN SONRA YİNE HER YERDE KAMERA VAR'

Size televizyon ekranlarından gösterilen, ele geçirilen paralar varya onların hepsini toplasanız 40-50 milyon TL etmez. 25 milyar TL buhar oldu. Ulan bu nasıl olur anlatacam da. Nasıl olduğunu da anlatacam. Başında söz verdik her şeyi anlatacam. Sn. cumhurbaşkanımızın önemli danışmanlarından Serkan Taranoğlu var. Hüseyin Eryılmaz’ın Ankara’daki ofisinde devamlı buluşurlardı. Ancak esas buluşma yerleri Ankara Panora Avm’nin içindeki Beymen'in VIP odasıdır.

Ancak bunlar kurnaz, o odada buluştuklarında başka önemli misafirleri de geleceği zaman kamerayı ya bantla ya da başka bir şeyle kapattırıyorlardı. Devletten çaldıklarının hasılat bölüşümü bazen yazıhanede bazen o odada yapılıyordu. Bunlar kurnaz ama aslında aptallar. Odadan çıktıktan sonra yine her yerde kamera var.

'O TORBALARIN İÇİNDE BİRAZ ELBİSE, DAHA ÇOK DA PARA OLURDU'

Bunların yardımcılarının ellerinde elbise torbaları olurdu. Ancak o torbaların içinde biraz elbise daha çok da para olurdu. Rüşvet takası daha doğrusu devleti soymaktan elde edilen para bu şekilde pay edilirdi. Bu tahkikatı yöneten Sayın Savcı, bu tahkikatın gerçekten neticelenmesini istiyorsan Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun ve Hüseyin Eryılmaz’ın HTS kayıtlarını ve baz istasyonu kayıtlarını çıkarttırın. Ayrıca biraz önce bahsettiğim Beymen'in bu iki kişi vip odasındayken o odadaki kameranın kaç kere kapatıldığına bakın. (...)"