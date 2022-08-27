Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu kimdir, hangi görevlerde bulundu?

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:41

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker, bugünü işaret ederek "Çok eğleneceğiz" dediği paylaşımları yaptı.

''Nice haramzadenin delilli ispatlı suç örgütü ifşası'' iddialarının odağındaki isimlerden, Peker'in ''Hırsız Cumhurbaşkanı Danışmanı'' dediği Serkan Taranoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu kimdir?

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI SERKAN TARANOĞLU KİMDİR?

1972 yılında doğan Serkan Taranoğlu, lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamlamıştır. Mezun olduktan hemen 3 yıl sonra 1997 yılında Başbakanlık danışmanı olan Taranoğlu, 2004 yılına kadar bu görevini yürüttü. Taranoğlu, bir internet sitesinde köşe yazarlığı da yapmıştır.

50 yaşındaki Serkan Taranoğlu'nun sırasıyla çalıştığı yerler:

Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü,

Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü,

Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığında çeşitli görevler,

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Danışmanlığı,

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Danışmanlığı,

Türkiye Kürek Federasyonu Asbaşkanlığı,

Ekonomi Bakan Müşavirliği kadrosunda görev,

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görev alan Serkan Taranoğlu,

8 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazeteki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.

SERKAN TARANOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Serkan Taranoğlu, Nadire İçkale'nin yeğeni Yonca Eke ile 2014 yılında evlenmiştir.

*Nadire İçkale, lüks konut ve villa inşaatlarının yanı sıra otel, hastane ve üniversite, kültür sarayları, sosyal konut ve özel hizmet binaları, altyapı inşaat işleri yapan İçkale Grubu'nun kurucusu, 1992 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mehmet İçkale'nin eşidir.

Nadire İçkale, İçkale Şirketler Grubu Onursal başkanı ve Diyarbakır Tanıtım,Kültür ve Dayanışma Vakfı başkan yardımcısıdır. Nadire İçkale, iş dünyasından kadınlarla düzenlediği umre ve hac ziyaretleriyle de basının gündemine gelmiştir.