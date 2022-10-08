Ali Mahir Başarır'dan Süleyman Soylu'ya: Yüzüne tükürün!
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın" sözlerine çok sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
"15 Temmuz öncesi Türkiye'de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı" diyen Soylu, "Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma güçlerimizle şu anda ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 116 bin kişiyi içeri tıktık. Buradan söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz" iddiasında bbulundu.
Soylu, "Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ BAŞARIR: YÜZÜNE TÜKÜRÜN!
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın" sözlerine çok sert tepki gösterdi.
Başarır, "Uyuşturucu baronlarıyla resim verenlerin yüzüne tükürün! Yüzüne tükürün! Yüzüne tükürün!" ifadelerine yer verdi.
Başarır'ın paylaşımı şu şekilde:
Uyuşturucu baronlarıyla resim verenlerin yüzüne tükürün! Yüzüne tükürün! Yüzüne tükürün! https://t.co/imyhh7Ois9— Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 8, 2022
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