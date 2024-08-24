Ali Öztunç, Bakan Memişoğlu'na Kahramanmaraş'ta hastalara sahte stent takıldığı iddiasını sordu: "Sağlık Bakanlığı tarafından bu iddialar araştırılmış mıdır?"

Yayınlanma: 24.08.2024 - 12:55

Güncelleme: 24.08.2024 - 12:55

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hastalara tarihi geçmiş stent takıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Öztunç, Bakan Memişoğlu’na “Eğer doğruysa, kaç hastaya bu durumdan etkilenecek şekilde tarihi geçmiş kaç tane stent takılmıştır ve bu hastalardan rahatsızlanarak tekrar hastaneye başvuran veya hayatını kaybeden hasta sayısı kaçtır” sorusunu yöneltti.

Tarihi geçmiş stent kullanılmasının sağlık hizmetleri kalitesine ve hasta güvenliğine olan güveni sarsıcı nitelikte olduğunu ve kamuoyu endişesine yol açtığını söyleyen Öztunç, “Sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzemelerin tarihleri geçmiş olması, sağlık açısından ciddi riskler barındırmakta ve bu durumun detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir” dedi.

''NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR?''

Öztunç, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

“Son bir yıl içinde söz konusu kardiyoloji servisinde kaç hastaya stent takılmıştır? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hastalara tarihi geçmiş stentlerin takıldığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa, kaç hastaya bu durumdan etkilenecek şekilde tarihi geçmiş kaç tane stent takılmıştır ve bu hastalardan rahatsızlanarak tekrar hastaneye başvuran veya hayatını kaybeden hasta sayısı kaçtır? Sağlık Bakanlığı tarafından bu iddialar araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa, ihmalkarlığın sorumluları hakkında yasal ne gibi bir işlem yapılmıştır?

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına ne gibi önlemler alınacaktır? Türkiye genelinde devlet hastanelerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler ne sıklıkla ve hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Söz konusu hastaneye Devlet Malzeme Ofisi tarafından temin edilen stent sayısı kaçtır? Hastalar için kaç tanesi kullanılmıştır? Bu hastanede tarihi geçmiş ne kadar stent bulunmaktadır? Bu stentler için ne işlem yapılacaktır? Bazı hastalara 15-16 stent kullanıldığı şeklinde raporlar düzenlenerek stoklardan düşüldüğü doğru mudur? Basında da yer alan konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?”